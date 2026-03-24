Власти Петербурга хотят обозначить официальные места выгула собак

Смольный собирается предоставить районным администрациям право определять места для выгула животных. Соответствующие изменения хотят внести в положение "Об администрациях районов Санкт-Петербурга". Проект постановления 24 марта появился на сайте городских властей в разделе антикоррупционной экспертизы.

"По согласованию с комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга и комитетом по градостроительству и архитектуре принимать решения об определении мест в Санкт-Петербурге, разрешенных для выгула животных", - сообщают в проекте постановления.

Ответственным за исполнение постановления собираются назначить вице-губернатора Евгения Разумишкина. Он контролирует вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства.

В ноябре 2025 года вступил в силу закон о правилах выгула животных в Санкт-Петербурге. По новым требованиям, хозяева должны следить за проявлениями агрессии со стороны питомцев. Животных всегда нужно выгуливать на поводке. Собаки выше 40 см в холке должны быть в намордниках. Еще петербуржцам запретили приходить с питомцами в места публичных мероприятий, на детские площадки и пляжи.

