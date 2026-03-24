Провайдера из Петербурга оштрафовали за предоставление доступа к YouTube

Мировой судья судебного участка №178 оштрафовал ООО "Тинко" на 250 тысяч рублей за предоставление доступа к видеохостингу YouTube, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в соцсетях. Организацию привлекли к ответственности по статье о несоблюдении требований по пропуску трафика (ст.13.42.1 КоАП РФ). Представители компании не пришли на судебное заседание.

Поводом для штрафа стал доступ к YouTube для клиентов ООО "Тинко". Компания, как установили в суде, пропускала трафик в обход технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

"Представитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в судебном заседании пояснила, что материалами мониторинга подтвержден факт прохождения трафика в обход ТСПУ, что является нарушением требований законодательства о связи," - объяснила Лебедева.

По статье о несоблюдении требований по пропуску трафика для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Суд, принимая во внимание принцип справедливости, посчитал возможным смягчить наказание.

Работу видеохостинга YouTube начали ограничивать на территории России летом 2024 года. Президент Владимир Путин заявлял, что интернет-сервис не соблюдает требования российского законодательства.

