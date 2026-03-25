Минцифры хочет обязать маркетплейсы открывать ПВЗ на почте

Маркетплейсы из реестра цифровых платформ могут обязать открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях "Почты России" или доставлять товары напрямую по почтовым адресам, о подготовке соответствующей инициативы сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 25 марта. Предложение входит в состав законопроекта, направленного на модернизацию почтовой отрасли и увеличение возможностей "Почты России". Сейчас документ направлен на рассмотрение в правительство.

Кроме того, "Почта России" получит статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Статус могут передать другой компании, если жители домов примут такое решение на общем собрании. Организация также сможет продавать безрецептурные лекарства через свои отделения и привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих отправлений. Понятие "посылка" также собираются уточнить. Ею станет считаться вложение весом до 20 килограммов.

Законопроект предусматривает, что граждан станут уведомлять о поступлении отправлений через бесплатные SMS-уведомления. При согласии пользователей "Почта России" сможет конвертировать бумажные письма в электронные документы и направлять их в личный кабинет на портале "Госуслуг". Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в отделениях почты, а комиссия за доставку пенсий, пособий и социальных выплат увеличится с 1,17% до 1,5%.

Положения в законопроекте также закрепляют федеральный статус электронной почтовой системы как единого канала для доставки юридически значимых сообщений от государственных органов гражданам и бизнесу. С помощью этой системы собственникам квартир будут направляться квитанции за ЖКУ в личные кабинеты на "Госуслугах". "Почта России" также сможет размещать рекламу на платежных документах за коммунальные услуги.

В начале февраля депутаты Государственной думы сообщили о создании рабочей группы, которая займется комплексным решением проблем "Почты России". В группу войдут депутаты нижней палаты парламента и члены правительства. В качестве примера нерешенных проблем председатель Госдумы Вячеслав Володин называл регулярное закрытие отделений, низкий уровень заработной платы и тяжелые условия труда у почтовых операторов. Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что возглавляемое им профильное подведомство также готово присоединиться к работе над улучшением работы "Почты России".

Екатерина Гусева