Главой МА Репино стал экс-депутат из Смолячково Минтусов

Депутаты МО "Поселок Репино" на заседании 24 марта поддержали кандидатуру Олега Минтусова на должность главы местной администрации, сообщила в соцсетях глава муниципалитета Ирина Семенова. В тот же день муниципальный совет МО "Поселок Смолячково" утвердил досрочное сложение Минтусовым депутатского мандата.

"Поздравляем Олега Юрьевича с назначением! Уверены, что его профессионализм, опыт и личные качества обеспечат эффективную работу на благо Репино", — выразила надежду Семенова.

Сотрудники местной администрации оказались неспособны сообщить корреспонденту ЗАКС.Ру, когда именно Минтусова избрали главой местной администрации. Работник МА попросил написать письменный запрос на официальном бланке.

Предыдущий глава местной администрации Владислав Ким покинул должность в конце января, за несколько дней до этого его исключили из "Единой России". В медиасфере писали о том, что в сентябре 2025 года на него составили протокол за нетрезвую езду.

Минтусову 37 лет, на выборы в 2024 году он шел от "Единой России". В партии он состоит с 2016 года. Имеет два высших образования, последним его местом работы была должность главного инженера в ООО "Триумф".

