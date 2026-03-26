Кущак подал документы на праймериз "Единой России" по 8-му округу

Депутат Заксобрания Петербурга Александр Кущак заполнил документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Парламентарий собирается баллотироваться по 8-му избирательному округу, сообщили в партии 26 марта. Он заседает в городском парламенте 28 лет.

"Я уже многие годы являюсь депутатом Законодательного Собрания. За то время, что мы работали, очень преобразился наш округ: построены бассейны, ледовые катки, школы, детские сады, поликлиники, преобразилась река Охта. Если жители окажут мне доверие, то завершу те незавершенные дела, которые остались", - приводит слова Кущака пресс-служба "Единой России".

Кущак впервые избирался в городской парламент в 1998 году. Он является депутатом II, III, IV, V, VI и VII созывов. В последние два созыва он избирался от 8-го избирательного округа. За почти 30-летний срок законотворческой работы Кущак выступил в качестве соавтора, судя по данным базы городского парламента, 90 законопроектов. Для сравнения: на счету самого продуктивного депутата Дениса Четырбока более тысячи инициатив.

За первые две недели приема заявок на праймериз о желании переизбраться на новый срок заявили десять действующих депутатов. Подробнее о том, кто и по какому избирательному округу намерен баллотироваться, – на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

