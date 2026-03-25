За две недели на праймериз "Единой России" заявились 10 депутатов ЗакСа

По итогам первых двух недель приема заявок на предварительное голосование "Единой России" документы подали десять действующих депутатов городского парламента. Большинство из них намерены переизбраться на новый срок по "своему" округу, однако некоторые единороссы решили попробовать себя на новой территории. Всего, судя по сайту праймериз, документы для потенциального выдвижения в Заксобрание подали 27 человек, однако претендентов больше – данные на ресурсах ЕР обновляются с задержкой.

На домашнем поле

Заявиться на праймериз по привычной территории решили Александр Ходосок (10-й округ), Константин Чебыкин (4-й округ), Алексей Макаров (20-й округ), а также Наталия Астахова (1-й округ) и Александр Ржаненков (2-й округ). В основном границы избирательных округов для большинства депутатов остались прежними. Прошедшая перенарезка округов сильно сказалась лишь на округах Астаховой и Ржаненкова.

Электоральные маневры

Несколько претендентов на праймериз попробуют свои силы в новом формате. Так, Юрий Гладунов пошел на праймериз по 3-му одномандатному округу, расположенном преимущественно в Петроградском районе. Гладунову эта территория знакома. До избрания в парламент в 2016 году он на протяжении пяти лет возглавлял районную администрацию. В последний раз он избирался в парламент по единому избирательному округу.

Депутат Вера Сергеева тоже идет на праймериз в новом качестве – по 14-му избирательному округу. В прошлом она также проходила в Заксобрание по спискам. Сейчас 14-й округ представляет коммунист Алексей Зинчук. Хоть Сергеева ранее и не побеждала в одномандатном округе, территория, по крайней мере ее часть, ей близка. В 14-й округ входит МО "Пискаревка", которое Сергеева возглавляла в прошлом. Сейчас муниципалитетом руководит ее дочь.

Региональные группы

Трое депутатов заявились на праймериз по региональным группам. Это способ считается более сложным для успешного избрания, в отличии от общегородского списка.

По региональной группе №9 выдвинулась Анастасия Мельникова, для которой подобный формат выдвижения не в новинку. Дочь бывшего спикера ЗакСа Марина Макарова пойдет на выборы по региональной группе №3, хотя в 2021 году избралась по одномандатному округу (сейчас на него претендует Гладунов). Владимир Носов тоже решил пойти по региональной группе №14, но в прошлый раз избирался по единому избирательному округу.

У желающих принять участие в праймериз в запасе больше месяца. Прием документов продлится до 30 апреля. Само внутрипартийное голосование пройдет с 25 по 31 мая.

Подробнее о границах избирательных округов и возможных претендентах на выдвижение можно ознакомиться на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

