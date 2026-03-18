Мельникова вновь идет в ЗакС от региональной группы по 9-му округу

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России", заслуженная артистка России Анастасия Мельникова подала заявку на партийные праймериз, сообщили в региональном отделении "Единой России" 18 марта. Депутат собирается баллотироваться в городской парламент VIII созыва от региональной группы кандидатов №9 в Невском районе.

"Очень надеюсь, что пройду в следующий созыв, потому что осталось очень много проектов, которые мы начали в этом созыве. Они в разработке. Будет очень обидно, если это уйдет в никуда. Все, что возможно, мы делаем и для здравоохранения, и для социальной политики. Мы предложили очень много идей, которые, к счастью, были услышаны, которые были приняты, которые сейчас также находятся в работе. И хочется довести это до конца" - цитируют Мельникову в партии.

Мельникова избиралась в городской парламент три раза подряд. Она является депутатом V, VI и VII созыва ЗакСа. В 2011 году она прошла по общегородскому списку партии. В июне 2021 года Мельникова заняла первое место в списке территориальной группы ЕР по 9-му округу в Невском районе.

Прием заявок на праймериз "Единой России" продлится до 30 апреля. Голосование за кандидатов пройдет с 25 по 31 мая. Ранее утром заявку на участие в праймериз подал первый муниципал, заместитель главы МО "Обуховский" Вадим Синильников. Он собирается идти на выборы в Заксобрание в составе региональной группы кандидатов. Документы для выдвижения в городской парламент также отправил действующий депутат ЗакСа Юрий Гладунов, он планирует выдвинуть свою кандидатуру по 3-му избирательному округу. Депутат Александр Ходосок направил заявку для участия в выборах в городской парламент по 10-му округу.

Екатерина Гусева / Фото: "Единая Россия"