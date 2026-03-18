Ржаненков идет на выборы в ЗакС по 2-му одномандатному округу

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Александр Ржаненков подал документы на партийные праймериз, следует из данных на сайте предварительного голосования. Депутат собирается вновь баллотироваться в городской парламент по 2-му одномандатному округу.

Ржаненков был избран в Заксобрание Петербурга VII созыва в сентябре 2021 года. Заявку на участие в праймериз "Единой России" он подал тогда в мае, в последний день приема документов. В ЗакСе Ржаненков возглавляет комиссию по социальной политике и здравоохранению, а также участвует в работе комитета по законодательству. До работы в городском парламенте он работал в Смольном. В 2006 году он был назначен главой комитета по труду и социальной защите. В 2009 году Ржаненков возглавил комитет по социальной политике Петербурга.

Прием заявок на предварительное голосование "Единой России" продлится до 30 апреля. Ранее утром документы для участия в праймериз подала действующий депутат ЗакСа Анастасия Мельникова. Она намерена выдвинуть свою кандидатуру от региональной группы кандидатов № 9 в Невском районе. Документы для участия в выборах в городской парламент уже отправил заместитель главы МО "Обуховский" Вадим Синильников, а также действующие депутаты ЗакСа Юрий Гладунов и Александр Ходосок.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру