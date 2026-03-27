Сезон корюшки в Петербурге пройдет с 15 апреля по 31 мая

С 15 апреля в Петербурге открывается сезон корюшки, сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений. Он продлится до 31 мая. Петербуржцы смогут купить рыбу как в точках сетевых магазинов, так и в нестационарных торговых объектах (НТО). Полный перечень точек рыбной торговли опубликован на сайте Смольного.

Представители комитета имущественных отношений Петербурга отмечают, что в сезон корюшку можно приобрести в НТО на городской земле, работающих на основании договоров с комитетом. Сейчас торговые точки предпринимателей расположены в 14 районах города, за исключением Адмиралтейского, Кронштадтского, Курортного и Петроградского районов. Больше всего мест для покупки корюшки жители Петербурга смогут посетить во Фрунзенском, Красносельском, Кировском и Калининском районах города.

В ведомстве отметили, что перечень адресов регулярно обновляют в региональной геоинформационной системе Петербурга. Однако на момент публикации заметки корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось загрузить виртуальную карту с актуальными точками торговли корюшкой в городе.

Корюшка является одним из символов Петербурга, и городские власти стараются поддерживать распространение блюд из этой рыбы среди жителей города и туристов. В феврале 2025 года депутат, представляющий в Государственной думе Петербург, Виталий Милонов предложил внести корюшку в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Он направил обращение на имя главы Министерства культуры Ольги Любимовой.

