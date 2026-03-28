Депутат Юрий Петров подался на праймериз "Единой России"

Документы для участия в праймериз "Единой России" 27 марта подал действующий депутат Государственной думы Юрий Петров, он собирается баллотироваться на новый срок от Петербурга по федеральному округу, сообщили в пресс-службе партии. Петров является членом комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Он заседает в нижней палате парламента с декабря 2011 года.

"Есть желание продолжать работу! Я призываю всех принять активное участие в предварительном голосовании", - приводит слова Петрова пресс-служба партии "Единая Россия".

Петров родился в Ленинграде в 1947 году, сейчас ему 79 лет. На выборах депутатов нижней палаты парламента шестого, седьмого и восьмого созывов Петров баллотировался в составе региональной группы от Петербурга, однако ни разу не прошел в Госдуму по итогам голосования. В декабре 2011 года он получил мандат депутата вместо отказавшегося от места в нижней палате парламента директора НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Сергея Багненко. В сентябре 2016 года заменил в Госдуме отказавшегося от мандата губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. На выборах 2021 года Петров стал депутатом Госдумы после того, как избранного от "Единой России" Александра Авдеева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.

Праймериз "Единой России" стартовал 11 марта. За это время на выборы в Госдуму от Петербурга успели заявиться депутаты нижней палаты парламента Сергей Боярский и Виталий Милонов, а также командир Гвардейского Ленинградского полка Михаил Коган. Во вторник депутат Госдумы Александр Тетердинко также подал заявку на участие во внутрипартийном голосовании по 212-му одномандатному округу Петербурга.

