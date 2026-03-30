Новости 30 марта 2026, 14:43

Вице-губернатор Корабельников выйдет в прямой эфир 2 апреля

фото ЗакС политика Вице-губернатор Корабельников выйдет в прямой эфир 2 апреля

Героем новой прямой линии с членами правительства Петербурга станет вице-губернатор Алексей Корабельников. Он будет отвечать на вопросы горожан 2 апреля, сообщил губернатор Александр Беглов

В зону ответственности Корабельникова входят комитет финансов, комитет по контролю за имуществом, а также комитет по природопользованию. Вопросы к прямой линии будут собирать через социальные сети, в частности, на странице чиновника в VK. 

Сама трансляция пройдет 2 апреля в 19:00 на телеканале "Санкт-Петербург". Кроме того, она будет доступна в соцсетях правительства города. 

В середине марта во время прямой линии выступал вице-губернатор Валерий Москаленко.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


