Смольный готов потратить на ежедневники почти 5 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга собирается приобрести ежедневники, тетради и записные книжки на сумму до 4,8 млн рублей, следует из закупок, опубликованных 30 марта. Так, партию из 600 ежедневников, 300 тетрадей и 150 записных книжек оценили в 1,8 млн рублей. Еще 2,99 млн рублей выделили на поставку 330 футляров для еженедельника и малой записной книжки.

Один ежедневник на 192 страницы в твердой обложке, стилизованной под кожу, оценили в 1,3 тысячи рублей. На обложке также будет символика города. Дороже обойдутся тетради, близкие по размеру к формату А4. Одна обойдется в 2,6 тысячи рублей. Футляры обойдутся бюджету в 9 тысяч рублей за штуку. В комплект, кроме самого футляра из износостойкого материала, войдут ежедневник и записная книжка.

