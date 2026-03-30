Новости 30 марта 2026, 15:33

Смольный готов потратить на ежедневники почти 5 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга собирается приобрести ежедневники, тетради и записные книжки на сумму до 4,8 млн рублей, следует из закупок, опубликованных 30 марта. Так, партию из 600 ежедневников, 300 тетрадей и 150 записных книжек оценили в 1,8 млн рублей. Еще 2,99 млн рублей выделили на поставку 330 футляров для еженедельника и малой записной книжки. 

Один ежедневник на 192 страницы в твердой обложке, стилизованной под кожу, оценили в 1,3 тысячи рублей. На обложке также будет символика города. Дороже обойдутся тетради, близкие по размеру к формату А4. Одна обойдется в 2,6 тысячи рублей. Футляры обойдутся бюджету в 9 тысяч рублей за штуку. В комплект, кроме самого футляра из износостойкого материала, войдут ежедневник и записная книжка. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о планах Смольного приобрести фототехнику на 3 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


