Смольный планирует отслеживать выбросы вредных веществ с помощью камер

Комитет по природопользованию планирует использовать камеры видеонаблюдения для мониторинга выбросов токсичных веществ в атмосферу, сообщил 30 марта председатель ведомства Кирилл Соловейчик на рабочем совещании под руководством губернатора Александра Беглова. Также Смольный собирается выявлять правонарушения в сфере обращения с отходами с помощью автоматизированных систем.

"Приоритет — повышение качества окружающей среды. Сосредоточим усилия на ключевых направлениях, оказывающих прямое влияние на экологические показатели города", - подчеркнул глава комитета по природопользованию.

Соловейчик заявил, что в 2026 году ведомство планирует работать над развитием системы обращения с отходами, оздоровлением исторических гидросистем в Петергофе и Царском Селе, озеленением исторического центра, формированием парка электротранспорта. К важным результатам работы комитета по природопользованию в 2025 году чиновник отнес ликвидацию 246 несанкционированных свалок, очищение пяти водных объектов, разработку проекта налоговых льгот для владельцев электротранспорта и проведение 750 образовательных мероприятий.

Все нововведения предусмотрены программой "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт‑Петербурге". Правительство города начало реализовывать ее в 2014 году.

В январе Смольный установил новые станции мониторинга качества атмосферного воздуха. Сейчас их 30 на улицах Петербурга. Новые станции круглосуточно отслеживают качество воздуха по 23 параметрам и выявляют концентрацию вредных веществ.

Дарья Нехорошева / Фото: Кирилл Соловейчик