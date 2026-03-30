Валуев заявился на петербургские праймериз

Депутат Государственной думы Николай Валуев 30 марта подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен баллотироваться на новый срок в нижней палате парламента по федеральному округу Петербурга, сообщили в пресс-службе партии. В прошлый раз бывший боксер избирался в Государственную думу от Брянской области.

"Для меня огромная честь подать документы в партию "Единая Россия". Это мощнейшие выборы внутрипартийные, где кандидаты могут представить себя и испытать свои силы со своими соперниками. Очень надеюсь, что мои коллеги, однопартийцы доверят мне работать и дальше", – рассказал Валуев.

О возможном выдвижении Валуева от Петербурга сообщала газета "Ведомости" в середине марта.

Валуев – уроженец Петербурга. Он является почетным жителем Красносельского района. В Северной столице он начинал свою боксерскую карьеру. Неоднократно становился чемпионом мира. Перестал выходить на ринг в 2011 году. С тех пор занимается политической деятельностью. Впервые избрался в Госдуму от Кемеровской области.

Праймериз "Единой России" пройдут с 25 по 31 мая. Прием заявок от кандидатов продолжается до 30 апреля. Пока среди действующих депутатов от Петербурга документы на предварительное голосование подали Сергей Боярский, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов.

