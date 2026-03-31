ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 31 марта 2026, 13:45

Шостака утвердили на посту главы "Горэлектротранса"

фото ЗакС политика Шостака утвердили на посту главы "Горэлектротранса"

Глава комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин назначил Константина Шостака на пост директора ГУП "Горэлектротранс", сообщили в пресс-службе ведомства. Шостак приступает к обязанностям 31 марта. С февраля он был исполняющим обязанности директора. Шостак работает в организации с февраля 2023 года. 

"Константин Шостак — представитель трудовой династии, весь его профессиональный путь связан с городским электрическим транспортом", – говорится в сообщении комтранса. 

Шостаку 39 лет. Родился в Москве в семье работника ГУП "Мосгортранс". Вся его карьера связана с транспортной сферой. С 2005 по 2016 год он работал в ГУП "Мосгортранс" на разных должностях: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, начальник смены, инженер-технолог технического отдела, заместитель главного инженера троллейбусного парка. В 2017 году перешел на работу в вологодский МУП "Метроэлектротранс". В 2020 году возглавил структуру. В феврале 2023 года начал работать в Петербурге. Занял позицию главного инженера ГУП "Горэлектротранс". 

Ранее "Горэлектротранс" возглавлял Денис Минкин. Он руководил организацией с мая 2020 года по февраль 2026 года, пока не перешел на пост председателя комитета по транспорту.

Константин Леньков / Фото: Горэлектротранс


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама