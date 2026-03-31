Шостака утвердили на посту главы "Горэлектротранса"

Глава комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин назначил Константина Шостака на пост директора ГУП "Горэлектротранс", сообщили в пресс-службе ведомства. Шостак приступает к обязанностям 31 марта. С февраля он был исполняющим обязанности директора. Шостак работает в организации с февраля 2023 года.

"Константин Шостак — представитель трудовой династии, весь его профессиональный путь связан с городским электрическим транспортом", – говорится в сообщении комтранса.

Шостаку 39 лет. Родился в Москве в семье работника ГУП "Мосгортранс". Вся его карьера связана с транспортной сферой. С 2005 по 2016 год он работал в ГУП "Мосгортранс" на разных должностях: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, начальник смены, инженер-технолог технического отдела, заместитель главного инженера троллейбусного парка. В 2017 году перешел на работу в вологодский МУП "Метроэлектротранс". В 2020 году возглавил структуру. В феврале 2023 года начал работать в Петербурге. Занял позицию главного инженера ГУП "Горэлектротранс".

Ранее "Горэлектротранс" возглавлял Денис Минкин. Он руководил организацией с мая 2020 года по февраль 2026 года, пока не перешел на пост председателя комитета по транспорту.

Константин Леньков / Фото: Горэлектротранс