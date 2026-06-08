Линченко назначили ответственным за КГИОП

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 июня перераспределил полномочия между членами правительства. С 9 июня комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры станет курировать вице-губернатор Николай Линченко. До этого следить за деятельностью ведомства входило в полномочия вице-губернатора Владимира Омельницкого.

Линченко также курирует работу комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по строительству, комитета по инвестициям Петербурга, комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, а также службы государственного строительного надзора и экспертизы.

В сентябре Омельницкий намерен участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга от Петроградского района. Он подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" от региональной группы кандидатов №3. По итогам процедуры праймериз Омельницкий занял первое место по территориальной группе, набрав 3822 голосов избирателей. Подробнее о выдвижении действующего вице-губернатора Петербурга на выборах в ЗакС читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру