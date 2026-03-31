Смольный предложит ЗакСу продлить "зеленые" льготы для электрокаров до 2031 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов собирается внести в Законодательное собрание законопроект о продлении налоговых льгот для электрокаров и автомобилей на газомоторном топливе до января 2031 года, сообщили в пресс-службе администрации. Проект постановления 31 марта появился на сайте городских властей в разделе антикоррупционной экспертизы. Льготы распространяются на все электромобили и машины на природном газе без ограничений по мощности двигателя, стране производителя и дате регистрации. Исключение составляют только машины, включенные в перечень Минпромторга как предмет роскоши. Законопроект также предусматривает расширение налоговых льгот на подержанные автомобили и водный транспорт с электрическими двигателями.

"Сегодня три четверти городских автобусов работают на газомоторном топливе. Мы создаем стимулы, чтобы жители тоже переходили на экологичный транспорт, делаем его более доступным и массовым. Наша цель — снизить вредные выбросы и улучшить качество воздуха в Петербурге", — приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Пониженные ставки по транспортному налогу сохранятся для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся по упрощенной системе налогообложения. В тоже время для дизельных и бензиновых автобусов устанавливаются предельно высокие ставки по транспортному налогу. В Смольном считают, что благодаря новой системе льгот компании начнут активнее переходить на экологически чистый транспорт и безопасные для окружающей среды виды топлива.

В Петербурге регулярно улучшают систему поддержки экологически чистого транспорта. Накануне глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик заявил, что ведомство планирует сформировать парк электротранспорта в 2026 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру