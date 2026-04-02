Глава МО "Владимирский округ" Тихоненко вступил в "Единую Россию"

Участником предварительного голосования "Единой России" стал глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко. Он намерен баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга в составе региональной группы № 2. На сайте праймериз указано, что Тихоненко является членом партии. Для получения партийного билета он должен был в течение полугода состоять в рядах сторонников партии. В беседе с ЗАКС.Ру Тихоненко сообщил, что стал членом партии в 2026 году.

– Было принято решение поучаствовать в праймериз. Почему по спискам — как вы знаете, Александр Николаевич Ржаненков сейчас депутат по второму округу. У нас с ним сложились очень хорошие взаимоотношения. Когда я шел на выборы в 2024 году, он меня поддержал. У нас и до этого были хорошие рабочие отношения. Я вижу вклад, который он делает в качестве депутата в округе. Мной тоже многое сделано, как я считаю, на посту главы муниципального образования. Считаю, такое объединение усилий, рабочий тандем позволит добиться хороших результатов. Как на выборах, так и на округе, – сказал Тихоненко корреспонденту ЗАКС.Ру.

Отметим, Ржаненков уже подал документы на праймериз. Он намеревается баллотироваться по 2-му избирательному округу, который сейчас представляет в Заксобрании.

Тихоненко возглавляет муниципальное образование с 2019 года. Тогда он избрался в совет при поддержке партии "Яблоко". Какое-то время команда муниципалов считалась оппозиционной — "Единая Россия" проиграла выборы в муниципалитете. Позже Тихоненко дистанцировался от "Яблока" (членом партии он не был), а в феврале 2022 года стал советником спикера городского парламента Александра Бельского. На новый срок в 2024 году он шел в качестве самовыдвиженца.

Ранее документы на праймериз "Единой России" заявилась глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова. Она претендует на выдвижение в составе региональной группы № 1.

