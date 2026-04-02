Apple: В России больше недоступны платежи с мобильного счета

В России с 1 апреля больше недоступна обработка платежей и пополнение счета Apple ID для покупок цифровых подписок и медиаматериалов в App Store и других сервисах Apple Media Services, сообщила поддержка компании Apple. Продлить подписку теперь также невозможно. Блокировка затронула функцию пополнения Apple ID через мобильный счет. Для многих российских пользователей оплата через мобильный счет являлась единственным способом пользоваться сервисами корпорации, поскольку компания не принимает платежи российских карт.

Теперь клиентам Apple из России недоступны 10 сервисов компании, среди которых музыкальный стриминг, покупки и подписки в App Store, Apple TV, iTunes и iCloud+.

Представители Apple уточняют, что пользователи из России по-прежнему могут оплачивать подписки и совершать покупки в сервисах компании, если они успели пополнить баланс аккаунта до 1 апреля. В таком случае ограничения не затронут пользователя, пока на его счету есть денежные средства. Кроме того, у российских клиентов осталась возможность пользоваться сертифицированными кодами App Store.

В понедельник РБК сообщил о планах Минцифры ввести ограничения оплаты Apple ID в России с 1 апреля. Источники издания утверждали, что решение приняли в том числе для борьбы с оплатой VPN-сервисов. В то же время источник РИА "Новости" заявлял, что временные ограничения являются ответной мерой и вводятся с целью влияния на Apple. Власти хотят, чтобы компания вернула российские сервисы в AppStore.

Екатерина Гусева