Депутат Антон Соловьев подал документы на праймериз по округу Рябоконя

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Антон Соловьев подал заявку на партийные праймериз, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии 3 апреля. Соловьев собирается выдвинуть свою кандидатуру на новый срок в городской парламент VIII созыва по 15-му одномандатному округу.

"Нам удалось добиться достаточно серьезных успехов.<...> Надеюсь, предварительное голосование поможет оценить эту работу, а избиратели доверят мне продолжить ее и дальше", - приводит слова Соловьева пресс-служба партии "Единая Россия".

Соловьев прошел в Заксобрание по единому избирательному округу в сентябре 2021 года. До работы в городском парламенте он работал в коммерческих и государственных организациях. С 2008 года он занимал должность директора "Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района". В 2021 году он стал зампредом совета директоров Центров физкультуры, спорта и здоровья в Петербурге. Кроме этого, Соловьев трудится в штабах общероссийского движения "Народный фронт" и является учредителем петербургского отделения организации.

Праймериз "Единой России" стартовал 11 марта. Накануне документы для участия во внутрипартийном голосовании подал депутат Заксобрания Андрей Рябоконь. Сейчас он представляет в городском парламенте 15-й избирательный округ, однако в этот раз решил баллотироваться от региональной группы кандидатов № 15. Посмотреть, кто и по какому избирательному округу намерен выдвинуть свою кандидатуру, можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

