Новости 3 апреля 2026, 16:54

Николай Цед подал документы на праймериз

фото ЗакС политика

Депутат Государственной думы Николай Цед 3 апреля подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен баллотироваться по 215-му избирательному округу, который сейчас представляет в нижней палате парламента, сообщили в пресс-службе партии. 

"Я хочу сказать, что одна из важных составляющих работы депутата Государственной думы – это работа с населением. Это и молодежь, и более зрелая часть населения, пенсионеры. Только лицом к лицу можно установить диалог и ощутить проблемы, которые нуждаются в непосредственном решении", - приводит слова Цеда пресс-служба ЕР. 

Цед впервые избрался в Госдуму в 2021 году. До этого он длительное время возглавлял администрацию Приморского района Петербурга. Эту должность он получил еще в 2013 году. В прошлом Цед трудился в Москве и Костромской области. В столице он возглавлял дочерние структуры администрации президента, а в области занимал должность заместителя губернатора. 

Отметим, парламентарий также увлекается единоборствами. Кроме того, является автором нескольких книг, в частности посвященных кунг-фу. 

Ранее на праймериз "Единой России" заявились депутаты Госдумы Виталий Милонов, Александр Тетердинко, Сергей Соловьев, Сергей Боярский и Николай Валуев. Подробнее о претендентах на выдвижение в избирательных округах – на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: "Единая Россия"


