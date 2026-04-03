Николай Цед подал документы на праймериз

Депутат Государственной думы Николай Цед 3 апреля подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен баллотироваться по 215-му избирательному округу, который сейчас представляет в нижней палате парламента, сообщили в пресс-службе партии.

"Я хочу сказать, что одна из важных составляющих работы депутата Государственной думы – это работа с населением. Это и молодежь, и более зрелая часть населения, пенсионеры. Только лицом к лицу можно установить диалог и ощутить проблемы, которые нуждаются в непосредственном решении", - приводит слова Цеда пресс-служба ЕР.

Цед впервые избрался в Госдуму в 2021 году. До этого он длительное время возглавлял администрацию Приморского района Петербурга. Эту должность он получил еще в 2013 году. В прошлом Цед трудился в Москве и Костромской области. В столице он возглавлял дочерние структуры администрации президента, а в области занимал должность заместителя губернатора.

Отметим, парламентарий также увлекается единоборствами. Кроме того, является автором нескольких книг, в частности посвященных кунг-фу.

Ранее на праймериз "Единой России" заявились депутаты Госдумы Виталий Милонов, Александр Тетердинко, Сергей Соловьев, Сергей Боярский и Николай Валуев.

