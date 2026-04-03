Вице-спикер ЗакСа Бондаренко отчитался перед подписчиками о запуске лифта

Бывший вице-губернатор, заместитель председателя Законодательного собрания Николай Бондаренко 3 апреля отрапортовал в своих соцсетях о запуске лифта в одной из парадных дома на Глухарской улице, 27, корпус 1. По словам парламентария, он стремится без промедлений реагировать на каждую жалобу и обращение жителей Приморского района, поскольку для него "не существует незначительных вопросов".

"Сообщаю хорошую новость - лифт на Глухарской ул., д. 27, корп.1, парадная 3 запущен!" - объявил Бондаренко в своих социальных сетях.

Депутат описал в соцсетях конкретные шаги, предпринятые им по устранению неработающего лифта. Так, Бондаренко встретился с представителями управляющей компании "Флагман", обслуживающей дом на Глухарской, для разъяснения причин остановки лифта. Стороны обсудили варианты решения проблемы, а представители управляющей компании заверили бывшего вице-губернатора, что оперативно починят лифт в сжатые сроки.

Отметим, на портале "Наш Санкт-Петербург" с 26 марта жители дома на Глухарской, 27, разместили три заявки на устранение неисправного лифта. Судя по правилам портала, обращения должны были рассмотреть до 31 марта, однако они до сих пор находятся на стадии проверки. В своих заявлениях жители дома на Глухарской, 27, жалуются на управляющую компанию, которая не чинит лифт якобы из-за отсутствия "очень редкой" детали.

В начале недели вице-спикер Заксобрания подался на праймериз "Единой России" и вновь выдвинул свою кандидатуру по 12-му одномандатному округу. Он поблагодарил жителей своего округа и всего Приморского района за поддержку его инициатив, а также выразил надежду, что сможет оправдать доверие избирателей.

