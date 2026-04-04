Главу администрации Токсово обвинили в получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали главу администрации МО "Токсовское городское поселение", его заместителя и помощника по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили 3 апреля в пресс-службе Следственного комитета. Представители ведомства не уточнили имена фигурантов дела, однако на сайте администрации Токсово главой числится Олег Иванов, его заместителем указана Юлия Смирнова, а помощником – экс-замглавы администрации муниципалитета Сергей Бенера. По данным следствия, муниципалы требовали от гендиректора одной из фирм взятку в размере 40 млн рублей. Некоторым фигурантам уже избрали меру пресечения.

Следствие полагает, что в период с ноября 2024 года по апрель 2026 года сотрудники администрации МО "Токсовское городское поселение" отдали под аренду с последующим выкупом земельный участок, расположенный на территории муниципалитета, генеральному директору одной из компаний. По данным правоохранителей, областные муниципалы потребовали передать им за земельный участок взятку в размере 40 млн рублей, однако во время передачи части денежных средств их задержали сотрудники УФСБ.

Накануне объединенная пресс-служба судов писала, что по данному делу Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Бенеру и арестовал на два месяца сотрудника администрации Токсово Магомеда Абдулаева. При этом в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга упоминалась взятка в размере 30 млн рублей. Следком уточняет, что суд изберет меру пресечения для еще одного фигуранта дела в ближайшее время.

