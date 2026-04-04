Дворника и иностранца задержали по делу о нелегальной миграции в Петербурге

Сотрудники полиции Курортного района задержали 51-летнюю женщину-дворника одного из районных жилкомсервисов и 30-летнего иностранца в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщила 4 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Суд назначил женщине запрет определенных действий. Иностранный гражданин находится в статусе подозреваемого.

Следствие полагает, что фигуранты дела подыскивали нелегальных мигрантов и заключали с ними фиктивные трудовые договоры, согласно которым иностранцы якобы устраивались на работу в разные организации, например в ремонтно-строительную компанию. При этом мигранты никогда не работали в этих фирмах и не исполняли своих трудовых обязанностей, считают правоохранительные органы. После заключения договора иностранные граждане использовали документы для постановки на миграционный учет.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают соучастников, а также точное число иностранных граждан, которых фигуранты дела незаконно легализовали на территории страны.

В начале марта по статье об организации нелегальной миграции задержали иностранца, который якобы взломал личный аккаунт петербурженки на портале "Госуслуги" и прописал в ее квартире двух нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья.

