Смольный выделит Водоканалу 191 млн рублей на капремонт туалетов и фонтанов

В 2026 году правительство Петербурга выделит Водоканалу 191,9 млн рублей на капитальный ремонт общественных туалетов, фонтанов и фонтанных комплексов, доложили 5 апреля в пресс-службе Смольного. Соответствующее постановление о предоставлении субсидий подписал губернатор Александр Беглов.

"Субсидии направлены на поддержание надлежащего технического состояния и внешнего вида фонтанов и фонтанных комплексов, а также на проведение капитального ремонта общественных туалетов, расположенных в различных районах города," - уточнили в пресс-службе Смольного.

В сентябре 2024 года специалисты отреставрировали 94 элемента металлических композиций и воссоздали четыре утраченных элемента фонтана в Румянцевском саду Василеостровского района. Исторический облик фонтанов был полностью восстановлен. В том же месте отреставрировали обелиск "Румянцева победам".

