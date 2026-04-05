На берегу Финского залива в Кингисеппском районе нашли нефтепродукты

Сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области 5 апреля обнаружили скопление нефтепродуктов на береговой линии в районе деревни Логи Кингисеппского района, доложили в пресс-службе ведомства. Принимаются меры по локализации и ликвидации загрязнения.

"Сегодня утром специалистами комитета было обнаружено локальное скопление нефтепродуктов на береговой линии в районе деревни Логи Кингисеппского района. В данный момент загрязнение локализовано, то есть прекращено его расширение, и оно не представляет угрозы для близлежащих территорий," - заявила председатель комитета Рамила Агаева.

Представители ведомства провели масштабный мониторинг береговой линии Финского залива по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Они подчеркнули, что место скопления загрязнений находится в отдалении от Сосновоборского городского округа.

Также из резервного фонда выделят средства на оперативное устранение возможных экологических угроз в будущем.

Напомним, в апреле в соцсетях начали появляться фотографии загрязненной воды в районе деревни Липово Кингисеппского района. Некоторые пользователи считали, что нефть попала в Финский залив из терминалов в Усть-Луге. Комитет государственного экологического надзора Ленобласти 2 апреля провел проверку недалеко от Липово. Глава ведомства заявила, что разлива нефти в акваторию Финского залива не произошло.

