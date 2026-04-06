Михаил Пиотровский предложил создать "второй Петербург"

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью с "Коммерсантъ Северо-Запад" заявил о необходимости построить "второй Петербург" — комплекс градообразующих музейных кварталов или культурных кластеров для сохранения исторического центра Северной столицы. По его словам, создание "второго Петербурга" уже началось в районе Лахта-центра — сотрудники Эрмитажа и специалисты по урбанистике планируют построить рядом с небоскребом триумфальную колонну в честь Петра Великого и его победы в Северной войне.

"Чтобы спасти центр Петербурга, надо построить "второй Петербург". Это известная вещь, ее много раз пытались делать архитекторы, спасая город. И сейчас "второй Петербург" вроде бы как образуется вокруг Лахты <...> Это мы придумали, предложили сделать, и "Газпром" согласился. Мы сейчас участвуем в создании этого "второго Петербурга", - цитирует "Ъ" слова Пиотровского.

Пиотровский добавил, что в России уже есть удачные примеры реализации культурных центров, например, реставрационно-хранительский центр Эрмитажа "Старая Деревня". Он сказал, что данный культурный и музейный комплекс похож на задумку "второго Петербурга": "Старая Деревня" состоит из 10 зданий, а хранилища и архивы открыты для изучения посетителями, люди приходят в центр на культурно-общественные мероприятия и лекции. По словам Пиотровского, "Старая Деревня" — полноценный филиал Эрмитажа, помогающий сохранять культурное наследие Петербурга.

В конце февраля директор Мариинского театра Валерий Гергиев на встрече с президентом Владимиром Путиным обсудил проект строительства театрального квартала в Петербурге. По задумке Путина, квартал в Северной столице можно создать для увековечивания в нем имени дирижера Юрий Темирканова.

