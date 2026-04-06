Между Петербургом и Гатчиной запустили тактовый маршрут электричек

Тактовое движение электричек на маршруте Гатчина-Балтийская — Петербург запустили 6 апреля, сообщила пресс-служба Смольного. На запуске первых тактовых электричек из Петербурга в Гатчину присутствовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту Денис Минкин и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"Запуск "такта" на шестом — Балтийском направлении — позволит удовлетворить растущий спрос в условиях масштабного строительства нового жилья в соседнем регионе, сделает более удобными и быстрыми поездки жителей Ленинградской области, которые работают в Северной столице", - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Запуск нового тактового маршрута необходим для создания комфортных условий для пассажиров, передает "Фонтанка" слова Дрозденко. По его словам, тактовые электрички позволяют ускорить время маршрута, и жителям Петербурга и Ленобласти "стоит отказаться от личного транспорта" в пользу метро и железной дороги, гарантирующих отсутствие пробок. В то же время Поляков отметил, что спрос на электрички среди горожан уже растет. По его данным, за 2025 год количество пассажиров на направлении Гатчина-Балтийская — Петербург выросло почти на 5% в сравнении с 2024 годом.

Теперь жители Ленинградской области и Северной столицы смогут добираться до Петербурга из Гатчины на электричках, курсирующих с интервалом в 30 минут в будние дни утром с 05:55 до 08:55. В обратном направлении поезда поедут вечером в период с 16:50 до 18:50.

Тактовое движение — система, при которой поезда курсируют от начальной станции через равные промежутки времени. Тактовое движение электричек от станции Гатчина-Балтийская является шестым тактовым маршрутом, реализованным при поддержке губернатора Петербурга. Первая тактовая электричка отправилась в декабре 2022 года по маршруту Павловск — Витебский вокзал. Затем тактовое движение поэтапно вводили в направлении Ораниенбаума, Красного Села, до Мельничного Ручья и Сестрорецка. По информации Полякова, за три года реализации проекта тактовые электрички перевезли около 100 млн пассажиров.

