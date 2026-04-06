Губернатор Калининградской области сообщил о полной ликвидации пожара в ТЦ

Пожар в калининградском торговом центре "Гиант" полностью ликвидировали днем 6 апреля, доложил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своих соцсетях. Сотрудники МЧС почти сутки работали на месте происшествия.

"Благодарю всех сотрудников МЧС, боролись с огнем в сложных погодных условиях. Спасибо бригадам скорой помощи, правоохранительным органам и тем, кто не остался безразличным, помогал калининградцам при эвакуации", - написал Беспрозванных в соцсетях.

Также глава Калининградской области отметил, что сейчас проводится расследование происшествия. Официальная причина возгорания пока не установлена. Ранее сотрудники МЧС отметили, что в торговом центре находились горючие материалы. Также тушение огня осложняла ветреная погода.

Пожар начался днем 5 апреля в торговом центре "Гиант" в центральной части Калининграда. Площадь возгорания составила 7 тысяч кв.м. Пострадали трое человек, двоим из них понадобилась госпитализация. Их жизням и здоровью ничего не угрожало. Позже пресс-служба регионального МЧС сообщила, что пострадали двое пожарных. После осмотра их отправили домой. Открытое горение в ТЦ ликвидировали в 22:53 5 апреля. Затем сотрудники МЧС приступили к проливке и разборке конструкций.

Дарья Нехорошева / Фото: Алексей Беспрозванных