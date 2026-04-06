Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам за взятки

Ленинский районный суд Курска 6 апреля приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Суд также обратил в доход государства 20,9 млн рублей, принадлежавших экс-губернатору Курской области и обязал его выплатить штраф в размере 400 млн рублей. Смирнов полностью признал вину.

Смирнову запретили в течение 10 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. По решению суда Смирнова также лишили почетного звания заслуженного работника ЖКХ, которое он получил по указу президента Владимира Путина в сентябре 2023 года.

Суд установил, что, находясь на должности губернатора Курской области, Смирнов договорился со своим заместителем Алексеем Дедовым и получил взятку в размере более 12,9 млн рублей за работу в интересах компаний "Евроклимат 2000" и "Стройтехногрупп". После этого соучастники получили взятку в размере 8 млн рублей за помощь компании "КТК сервис", которая связана с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. Также по решению Смирнова и Дедова "Корпорация развития Курской области" заключила договор на строительство фортификационных сооружений в регионе на сумму свыше 192 млн рублей. Суд также оставил в силе арест, наложенный на имущество бывшего губернатора Курской области.

Смирнов исполнял обязанности губернатора Курской области с середины мая 2024 года. В сентябре он одержал победу на губернаторских выборах и руководил регионом около семи месяцев. В начале декабря 2024 года он подал в отставку. В апреле 2025 года Смирнова и Дедова задержали в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных компании "Корпорация развития Курской области". Изначально в отношении них возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

