Дмитрий Панов пойдет на выборы в ЗакС по 8-му округу

Руководитель петербургского избирательного штаба партии "Новые люди", депутат Заксобрания Дмитрий Панов собирается баллотироваться на новый срок в парламент по 8-му одномандатному округу, выяснил ЗАКС.Ру. В границы округа входит, преимущественно, Красногвардейский район. Сейчас эту территорию в Заксобрании представляет единоросс Александр Кущак.

В 2021 году Панов прошел в парламент по списку партии от единого избирательного округа. При этом он также выдвигался по 8-му округу, однако за неделю до выборов его регистрация была аннулирована по его инициативе. Сотрудникам избирательных комиссий пришлось вручную вычеркивать его имя из бюллетеней.

Панов является координатором объединения "Деловая Россия" по Северо-Западному федеральному округу. Также он регулярно выступает в качестве эксперта в сфере инвестиций. В парламенте он возглавляет профильную комиссию. Еще состоит в комиссии по промышленности и бюджетно-финансовом комитете.

Отметим, "Новые люди" намерены представить кандидатов по всем 25 одномандатным избирательным округам. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что руководитель фракции в Заксобрании Дмитрий Павлов собирается вновь баллотироваться в Заксобрании по 24-му округу в Пушкинском районе.

