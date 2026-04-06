СК завершил расследование дела о взятках экс-чиновницы из Приозерска

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по жилищной политике администрации Приозерского муниципального района Ленобласти, обвиняемой в завышении стоимости муниципальных контрактов при закупки жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в региональном управлении СК 6 апреля. Женщине вменяют получение взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Представители ведомства не уточнили имя фигурантки дела, однако 47news утверждает, что речь идет о Надежде Тимофеевой. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Следствие полагает, что обвиняемая, находясь на должности начальника отдела по жилполитике администрации Приозерского муниципального района, брала взятки за завышении муниципальных контрактов. По данным следователей, начальную максимальную цену одного из контрактов завысили более чем в два раза. При этом в подавляющем большинстве случаев жилье для детей закупали у двоих индивидуальных предпринимателей, которые за 3-6 месяцев до аукциона покупали квартиры и перепродавали муниципалитету по завышенной стоимости. По версии следствия, ущерб бюджету Ленобласти составил более 20 млн рублей.

В адрес администрации Приозерского муниципального района Ленобласти также направлено представление о привлечении к ответственности других сотрудников из числа руководства, курирующих отдел жилищной политики муниципалитета.

Экс-начальника отдела по жилищной политике Приозерска и двух предпринимателей, продававших квартиры муниципалитету, задержали в марте 2025 года. Следователи провели обыски в администрациях Приозерского, Тосненского, Лужского и Выборгского районов области, а также по месту жительства фигурантов дела. Тогда следственный отдел по Приозерску возбудил уголовное дело по двум статьям: злоупотребление полномочиями и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

