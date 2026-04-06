Единая служба по борьбе с борщевиком заработает в Ленобласти

В Ленинградской области появится единая служба по борьбе с борщевиком, передает пресс-служба региона 6 апреля. Соответствующее поручение дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В 2026 году заработает цифровой сервис, с помощью которого граждане смогут сообщить о местах роста ядовитого растения. Также сервис позволит контролировать выполнение работ по устранению борщевика.

"Нам нужна единая система управления этим процессом, чтобы контролировать все этапы: организацию проведения конкурсов, контроль за проведением обработки, увеличение штрафов и налогов. Должен быть создан понятный цифровой сервис для того, чтобы любой гражданин мог прислать фото, где борщевик произрастает, с его привязкой к месту," - заявил Дрозденко.

Губернатор Ленобласти поручил усилить взаимодействие муниципалитетов, лесных и дорожных служб и увеличить штрафы для физических и юридических лиц, на территории которых растет борщевик. Кроме того, Дрозденко решил повысить налоговую ставку за неиспользуемые земли, заросшие ядовитым растением.

Вице-губернатор Ленобласти по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Олег Малащенко заявил, что в 2026 году правительство региона собирается обработать от борщевика 6,46 тысяч гектаров в 120 поселениях. На проведение этих работ из бюджета выделили 49,5 млн рублей.

Петербургские власти также принимают меры по борьбе с борщевиком. В конце марта ГАТИ предупредила петербуржцев о скором росте ядовитого растения. В 2026 году для поиска борщевика в Петербурге будут использовать восемь нейросетевых комплексов "Городовой". За неуборку растения предусмотрены штрафы.

