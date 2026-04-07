Разлив нефтепродуктов на берегу Финского залива не повлиял на сезон корюшки

Заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Виктор Игнатьев 7 апреля в разговоре с изданием "Деловой Петербург" заявил, что ведомство не фиксирует серьезных рисков для сезона корюшки из-за разлива нефтепродуктов на берегу Финского залива. Ранее сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области обнаружили разлив нефтепродуктов в Кингисеппском районе. Чиновник считает, что серьезных проблем для рыболовного промысла нет, однако однозначные выводы можно сделать только после анализа ситуации профильными службами.

"Я считаю, что катастрофы не случилось", — цитирует Игнатьева "ДП".

Игнатьев также заявил, что во время сезона корюшки планируется поймать примерно две тысячи тонн рыбы. Правительство Ленобласти уточняет, что квота на добычу рыбы в Ладожском озере и впадающих в него реках составляет 1225 тонн. В Финском заливе можно выловить 797 тонн, утверждает Игнатьев. Чиновник также сообщил, что ведомство уже выдало 663 лицензии на рыбный промысел, из которых 193 получили компании из Петербурга и Ленобласти. При этом для рыболовов-любителей из Северной столицы и региона действует ограничение не более 10 килограммов пойманной корюшки на человека в сутки.

Напомним, в апреле сотрудники комитета Государственного экологического надзора Ленобласти обнаружили скопление нефтепродуктов на береговой линии Финского залива в Кингисеппском районе. Представители ведомства исследовали береговую линию Финского залива. Для оперативного устранения подобных экологических угроз в будущем также планируют направить средства из резервного фонда.

Сезон корюшки откроют в Петербурге 15 апреля. Он продлится до 31 мая. В этот период граждане смогут купить корюшку в точках сетевых магазинов и нестационарных торговых объектах в 14 районах Петербурга.

