ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 8 апреля 2026, 12:00

Цивилев представил депутатам обращение к главе Минтранса о кикшеринге

Законодательное собрание Петербурга 8 апреля приняло в первом чтении проект обращения к министру транспорта России Андрею Никитину с предложением ряда мер по ужесточению законодательства, регулирующего использование арендованных электросамокатов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ в парламенте представлял глава транспортной комиссии Алексей Цивилев.

Парламент намерен представить Никитину четыре нововведения, которые, по мнению депутатского корпуса, должны сократить число несчастных случаев на дорогах.

  • Законодательно запретить использовать средства индивидуальной мобильности лицам до 16 лет;
  • Уточнить максимальные значения мощности и скорости для СИМ;
  • Ввести обязательные регистрационные знаки, которые выдавались бы в ГИБДД;
  • Полностью запретить езду по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Среди прочих мер: введение административной ответственности за езду по тротуарам для водителей СИМ, используемых в коммерческих целях, а также разработка методических указаний по правилам дорожного движения для курьеров.

У петербургских властей давно возникают претензии к руководству кикшеринговых компаний. Это связано в первую очередь с участившимися ДТП с участием электросамокатов и жалобами пешеходов на курьеров. Кроме того, в петербургском парламенте неоднократно жаловались на отсутствие налоговых поступлений в бюджет города. В основном все налоги кикшеринговые компании платят в Москве.

Ранее депутат Алексей Цивилев в интервью ЗАКС.Ру рассказывал, как сделать использование электросамокатов безопасным. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама