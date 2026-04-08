Цивилев представил депутатам обращение к главе Минтранса о кикшеринге

Законодательное собрание Петербурга 8 апреля приняло в первом чтении проект обращения к министру транспорта России Андрею Никитину с предложением ряда мер по ужесточению законодательства, регулирующего использование арендованных электросамокатов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ в парламенте представлял глава транспортной комиссии Алексей Цивилев.

Парламент намерен представить Никитину четыре нововведения, которые, по мнению депутатского корпуса, должны сократить число несчастных случаев на дорогах.

Законодательно запретить использовать средства индивидуальной мобильности лицам до 16 лет;

Уточнить максимальные значения мощности и скорости для СИМ;

Ввести обязательные регистрационные знаки, которые выдавались бы в ГИБДД;

Полностью запретить езду по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Среди прочих мер: введение административной ответственности за езду по тротуарам для водителей СИМ, используемых в коммерческих целях, а также разработка методических указаний по правилам дорожного движения для курьеров.

У петербургских властей давно возникают претензии к руководству кикшеринговых компаний. Это связано в первую очередь с участившимися ДТП с участием электросамокатов и жалобами пешеходов на курьеров. Кроме того, в петербургском парламенте неоднократно жаловались на отсутствие налоговых поступлений в бюджет города. В основном все налоги кикшеринговые компании платят в Москве.

