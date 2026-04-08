Цивилев представил депутатам обращение к главе Минтранса о кикшеринге

Законодательное собрание Петербурга 8 апреля приняло в первом чтении проект обращения к министру транспорта России Андрею Никитину с предложением ряда мер по ужесточению законодательства, регулирующего использование арендованных электросамокатов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ в парламенте представлял глава транспортной комиссии Алексей Цивилев.
Парламент намерен представить Никитину четыре нововведения, которые, по мнению депутатского корпуса, должны сократить число несчастных случаев на дорогах.
- Законодательно запретить использовать средства индивидуальной мобильности лицам до 16 лет;
- Уточнить максимальные значения мощности и скорости для СИМ;
- Ввести обязательные регистрационные знаки, которые выдавались бы в ГИБДД;
- Полностью запретить езду по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Среди прочих мер: введение административной ответственности за езду по тротуарам для водителей СИМ, используемых в коммерческих целях, а также разработка методических указаний по правилам дорожного движения для курьеров.
У петербургских властей давно возникают претензии к руководству кикшеринговых компаний. Это связано в первую очередь с участившимися ДТП с участием электросамокатов и жалобами пешеходов на курьеров. Кроме того, в петербургском парламенте неоднократно жаловались на отсутствие налоговых поступлений в бюджет города. В основном все налоги кикшеринговые компании платят в Москве.
Ранее депутат Алексей Цивилев в интервью ЗАКС.Ру рассказывал, как сделать использование электросамокатов безопасным.
