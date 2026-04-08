Четырбок будет участвовать в праймериз по 17-му округу

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок примет участие в предварительном голосовании "Единой России". Он собирается выдвинуть свою кандидатуру в городской парламент по 17-му одномандатному округу.

Округ № 17 находится в Кировском районе города. В предварительном голосовании по этому округу также планируют участвовать командир отделения Министерства обороны России Максим Кузнецов и 23-летний самовыдвиженец Владислав Бальцерейт.

Четырбок представляет 17-й избирательный округ в Заксобрании с сентября 2016 года. В 2023 году депутат возглавил бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента. В Заксобрании Четырбок работает с 2009 года.

Об участии в праймериз "Единой России" ранее заявляли действующие депутаты петербургского парламента Антон Соловьев, Андрей Рябоконь, Игорь Высоцкий, Александр Кущак и другие. Кроме того, на праймериз заявляются муниципальные депутаты и депутаты Госдумы.

Праймериз "Единой России" перед выборами в сентябре 2026 года начались 11 марта. Ознакомиться с границами избирательных округов и кандидатами на должности депутатов можно с помощью интерактивной карты от ЗАКС.Ру.

