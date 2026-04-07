Муниципал 7 апреля 2026, 15:08

В МО "Оккервиль" пройдут дополнительные выборы

фото ЗакС политика

Осенью в МО "Оккервиль" состоятся дополнительные выборы. Там вакантны два депутатских мандата, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 7 апреля. 

"В связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов, избранных по округу №171, у ТИК №49 появились основания для назначения дополнительных выборов. В случае назначения довыборы могут пройти в Единый день голосования в сентябре 2026 года", – написал глава Горизбиркома в своих соцсетях. 

В апреле совет депутатов МО "Оккервиль" досрочно прекратил полномочия депутата Дениса Маткаша, который с октября 2025 года находится в следственном изоляторе по делу о мошенничестве. Кроме того, ранее полномочия сложил депутат Лорис Цатурян, уроженец Армении. Документов на сайте МО о лишении его мандата нет. 

МО "Оккервиль" стал четвертым муниципалитетом, где в сентябре 2026 года пройдут местные выборы. Так, полноценная кампания пройдет в МО "Автово". Дополнительные выборы также пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка". В дни голосования в Петербурге будут выбирать депутатов Заксобрания и Государственной думы. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


