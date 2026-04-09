У комитета по печати возникли претензии к вывеске "Новых людей"

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ направил в петербургское отделение "Новых людей" уведомление о демонтаже вывески с названием партии с фасада здания на Невском проспекте, в котором располагается избирательный штаб. Объект установлен без согласования с городскими властями, сообщили чиновники общественнику Ярославу Кострову, который жаловался на вывеску. Ответ из Смольного пришел ему 9 апреля.

"В результате мониторинга, проведенного по указанному адресу, выявлен объект для размещения информации: вывеска "партия НОВЫЕ ЛЮДИ", установленная без разрешения комитета. По факту нарушения эксплуатации объекта для размещения информации комитетом вынесено уведомление о демонтаже, который осуществляется в соответствии с п. 2.3.5.8.11 приложения Nº 3 к правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга", – говорится в письме, подписанном исполняющей обязанности заместителя председателя комитета Ольгой Ефименко.

Корреспондент ЗАКС.Ру не смог оперативно получить комментарий от представителей "Новых людей".

В Смольном на обращение Кострова отреагировали за две недели. Письмо общественник отправил 26 марта. Также он направил обращение в комитет по контролю за имуществом из-за фигуры медведя возле партийного офиса "Единой России". Из ККИ Кострову пока не ответили.

