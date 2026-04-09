Движение "Мемориал"* признали экстремистской организацией

Верховный суд 9 апреля удовлетворил иск Министерства юстиции и признал движение "Мемориал"* экстремистской организацией. Деятельность движения запрещена на территории России, передает ТАСС. Решение подлежит немедленному исполнению.

"Верховный суд России постановил: заявление о признании Международного общественного движения "Мемориал"* экстремистской организацией - удовлетворить, запретить его деятельность на территории Российской Федерации," - передает информационное агентство.

Заседание проходило в закрытом режиме. На нем присутствовали дипломаты из европейский стран, в том числе из Германии, Чехии и Франции.

В конце марта Верховный суд принял к рассмотрению иск Минюста о признании "Мемориала"* экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России.

Международная организация "Мемориал"* была создана в 1992 году. Ее объявили иностранным агентом в 2016 году. В декабре 2021 года Верховный суд постановил ликвидировать организацию из-за нарушения законодательства об иноагентах.

*Минюст внес "Международный Мемориал" в реестр иноагентов; организация ликвидирована Верховным судом в декабре 2021 года; Организация "Международный Мемориал" признана экстремистской, ее деятельность запрещена

Дарья Нехорошева