Новости 9 апреля 2026, 16:54

Барышников подал документы на праймериз в ЗакС по своему округу

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Барышников 9 апреля отнес документы для участия в праймериз "Единой России". Он собирается вновь баллотироваться по 19-му избирательному округу, в который входит Петродворцовый и Кронштадтский районы. 

"Мы все вместе работаем на город, поддерживаем правительство. Наша цель - чтобы петербуржцам было комфортно жить и трудиться, чтобы они понимали, что власти заботятся о них", - приводят слова Барышникова в пресс-службе ЕР. 

Барышников заседает в Законодательном собрании с 2016 года. Он является представителем парламента в правительстве Петербурга. До этого он возглавлял МО "Город Петергоф"

После перенарезки округов в границы 19-го округа вошел Кронштадтский район. Раньше эта территория входила в один округ с Курортным районом, который представляет депутат Александр Ходосок

Прием документов на праймериз "Единой России" продлится до конца апреля. С помощью предварительного голосования партия намерена определить своих кандидатов на выборах, которые состоятся в сентябре. 

Подробнее о кандидатах по одномандатным округам - на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


