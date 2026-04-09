Барышников подал документы на праймериз в ЗакС по своему округу

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Барышников 9 апреля отнес документы для участия в праймериз "Единой России". Он собирается вновь баллотироваться по 19-му избирательному округу, в который входит Петродворцовый и Кронштадтский районы.

"Мы все вместе работаем на город, поддерживаем правительство. Наша цель - чтобы петербуржцам было комфортно жить и трудиться, чтобы они понимали, что власти заботятся о них", - приводят слова Барышникова в пресс-службе ЕР.

Барышников заседает в Законодательном собрании с 2016 года. Он является представителем парламента в правительстве Петербурга. До этого он возглавлял МО "Город Петергоф".

После перенарезки округов в границы 19-го округа вошел Кронштадтский район. Раньше эта территория входила в один округ с Курортным районом, который представляет депутат Александр Ходосок.

Прием документов на праймериз "Единой России" продлится до конца апреля. С помощью предварительного голосования партия намерена определить своих кандидатов на выборах, которые состоятся в сентябре.

