"На месте платят лучше": Смольный не против повысить штрафы для собаководов

Комитет по вопросам законности поддерживает повышение верхнего предела штрафов для собаководов, заявила 9 апреля глава отдела правового обеспечения ведомства Лилия Староуситовская на заседании комиссии Законодательного собрания по экологии и природопользованию. На встрече обсуждали проблемы надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды. Депутат Ольга Герасина сообщила корреспонденту ЗАКС.Ру, что сейчас в парламенте не рассматривают возможность повышения штрафов.

В своем выступлении Староуситовская поделилась статистикой по привлечению собаководов к ответственности за нарушения правил выгула питомцев. По ее словам, с начала 2026 года комитет выписал в общей сложности 141 штраф. При этом в 2025 году, после принятия закона об ужесточении требований к содержанию собак, сотрудники вынесли 37 постановлений на общую сумму 92 тысячи рублей. Из них горожане оплатили 33 штрафа на 81 тысячу.

Староуситовская напомнила, что с прошлого года сотрудники комитета получили право штрафовать собаководов непосредственно на месте нарушения. До этого они могли лишь выписывать штрафы. Подобную меру она сочла эффективной.

— Граждане, которых штрафуешь на месте, платят лучше. И у нас хорошая такая взыскаемость — это 80%. С гражданами очень сложно, очень сложно с предоставлением документов, они очень возмущаются, хотя закон был ранее, но почему-то сейчас очень возмущены принятием нового закона. Очень много обращений, негатива и так далее. Но все-таки штрафы, они, так сказать, их дисциплинируют, — поделилась наблюдениями Староуситовская.

Чиновница добавила, что комитет в целом поддерживает повышение верхней границы штрафов для собаководов. Депутат Ольга Штанникова ("Яблоко") высказалась против этой идеи. Она заявила, что получает множество обращений от граждан, недовольных ужесточением правил в этой сфере. Вопросы к новой редакции закона, по ее словам, имеются и у экспертного сообщества.

— Мне кажется, эти штрафы невозможно сейчас повышать, потому что, во-первых, граждане не все осведомлены об этом законе. Во-вторых, этот закон действительно еще требует доработки жизненной, так скажем. Третье, ну, давайте не кривить душой, мы не можем обеспечить гражданам места для выгула собак. <...> Их просто не хватает в нашем городе, где там граждане должны гулять с собаками, потому порой они просто вынуждены гулять в общественном пространстве, — высказалась Штанникова.

"Яблочницу" поддержала коллега из фракции "Новые люди" Ольга Герасина, которая инициировала проведение заседания. В беседе с ЗАКС.Ру Герасина уточнила, что парламент не планирует повышать верхнюю планку штрафов для собаководов.

— Конкретных увеличений штрафов для собачников ждать не стоит, — заверила депутат.

В конце октября 2025 года ЗакС ужесточил требования к содержанию собак в Петербурге. В частности, депутаты повысили нижнюю планку штрафа по ряду правонарушений и ввели ряд новых ограничений.

