Поляков не поддержал идею Бельского о платном въезде в центр Петербурга

Введение платного въезда в центр Петербурга представляется излишней мерой вице-губернатору Кириллу Полякову, о чем он сообщил 9 апреля в интервью "Фонтанке". Ранее о поддержке платного въезда неоднократно говорил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

— Пока я не считаю, что мы придем к тому, что введение запрета на въезд в центр или введение платного въезда даст существенно лучший эффект, чем то, что на сегодняшний день сделано в рамках введения зоны платной парковки, — заявил Поляков.

Вице-губернатор отметил, что сейчас в некоторых городах вводятся различные меры по снижению автомобильного трафика, включая платный въезд в центр или прямые запреты на это. Однако же в Петербурге подобные ограничения не требуются, считает он. Альтернативой им стали упорядочение зоны платной парковки и транспортная реформа, рассказал Поляков.

По заявлению чиновника, власти города наблюдают увеличение трафика общественного транспорта после введения платной парковки в исторических районах, а также после обновления подвижного состава и введения новых маршрутов. В качестве примера он привел дочь знакомых, которая в первое время после начала транспортной реформы якобы специально дожидалась на остановке новых лазурных автобусов, чтобы "ехать комфортно с кондиционером, зимой с печкой и так далее".

Активным сторонником введения платного въезда в центр Петербурга выступает спикер ЗакСа Бельский, который неоднократно высказывался в поддержку такого решения. В последний раз это произошло в январе. В тот раз он выразил готовность добиваться участия Северной столицы в эксперименте по платному въезду, если федеральный центр решится на его проведение.

