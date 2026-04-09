Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин принял решение временном перемирии с Украиной в связи с Пасхой, сообщили в Кремле вечером 9 апреля. Оно продлится с 16:00 11 апреля до окончания 12 апреля. Глава государства поручил министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях, но сохранять готовность пресечь нападение.

"Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", – говорится в сообщении Кремля.

В 2025 году президент Путин объявил о трехдневном пасхальном перемирии.

В 2026 году православный праздник Пасхи празднуется 12 апреля.

