Экс-замминистра обороны Павла Попова приговорили к 19 годам колонии

В Москве 235-й гарнизонный военный суд 10 апреля приговорил бывшего заместителя главы министра обороны Павла Попова к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда. Суд также оштрафовал его на 85 млн рублей и конфисковал в пользу государства 45 млн рублей из имущества бывшего замглавы Минобороны. Попову запретили в течение 7 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. По решению суда экс-замминистра обороны также лишили воинского звания генерала армии и полученных им государственных наград.

Попова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следственный комитет утверждает, что в период с 2022 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот", незаконно потратил из его бюджета 25 млн рублей и участвовал в мошеннической схеме вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Попов получил взятку от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" на общую сумму в размере 45 млн рублей в период с 2014 по 2024 год. Кроме того, Попов незаконно трудоустраивал сотрудников, но при этом освободил их от обязанностей, чем нанес ущерб государству свыше 8 млн рублей.

Защита Попова не согласна с решением суда и намерена обжаловать его, а также собирается добиться в отношении Попова проведения медицинской экспертизы. По словам адвоката экс-замминистра обороны, Попов не может отбывать наказание в исправительной колонии по состоянию здоровья.

Попов занимал должность замминистра обороны с 2013 по 2024 год. Через месяц после подписания президентом Владимиром Путиным указа об отставке Попова, бывшего замминистра обороны задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

