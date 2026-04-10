"Трудовая Россия" не планирует участвовать в сентябрьских выборах

Партия "Трудовая Россия" не станет участвовать в выборах в сентябре 2026 года, поскольку не успеет зарегистрироваться в Министерстве юстиции, заявил первый секретарь ЦК РКРП-КПСС Степан Маленцов на пресс-конференции в гостинице "Москва" 10 апреля. Участвовавший в мероприятии экс-лидер той же организации Виктор Тюлькин в целом критически отозвался об участии ТР в электоральных процедурах, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— Партия может участвовать в выборах, если она зарегистрирована не только как Центральный комитет, как партия, но и региональные отделения как юридические лица больше, чем в половине субъектов. Причем за год, предшествующий этим выборам. В данном случае выборы 2026 года. Для того чтобы участвовать, это надо было в 2025 году получить регистрацию, — поделился соображениями Маленцов.

Учредительный съезд партии "Трудовая Россия" состоялся в Москве 22 марта. Организация строится как блоковая структура, объединяющая РКРП, Объединенную коммунистическую партию (ОКП), Народно-социалистическое движение России (НСДР), "Левый фронт" и другие организации.

По закону у партии есть шесть месяцев на то, чтобы подать документы в Министерство юстиции. Как сообщил ЗАКС.Ру Маленцов, произойдет это ориентировочно в конце августа или начале сентября, так что партия в любом случае не станет участвовать в выборах.

Тюлькин, апеллируя к авторитету советского лидера Владимира Ленина, в целом усомнился в возможности получить власть электоральным путем. По его словам, пока целями новой партии можно назвать агитацию и вовлечение трудящихся в политическую деятельность.

— Наша главная цель все-таки заключается в том, чтобы использовать выборную трибуну для агитации и для вовлечения в политическую деятельность в самом широком смысле слова <...> самые широкие массы трудящихся. И если они в выборах будут участвовать, то тогда и некоторые вопросы в парламентах будут решаться по-другому, — поделился соображениями политик.

Самый молодой из трех спикеров, представитель НСДР Денис Малиновский, также заявил о невозможности участия партии в сентябрьских выборах. Это стало для него аргументом против критиков, посчитавших создание "Трудовой России" подготовкой спойлера для КПРФ. Отметим, что такие упреки раздались из лагеря Компартии вскоре после учредительного съезда ТР.

— В ближайших выборах мы принять участие не сможем чисто юридически, как мы сможем стать спойлером КПРФ? — удивился он. — Это просто невозможно. К тому же у нас уже есть определенный опыт взаимодействия с КПРФ, мы от него не отказываемся, и, как ни странно, и они от него не отказываются.

Участники пресс-конференции неоднократно заявляли, что партия уже существует, хотя еще не прошла все предусмотренные законом процедуры. При этом ответ на вопрос ЗАКС.Ру о том, когда в Петербурге планируется открытие регионального отделения и кто в нем будет состоять, оказался весьма расплывчат.

— В Петербурге, если говорить по сути, отделение уже есть, потому что есть те люди, есть те идеи, которые живут, работают и так далее. Если говорить о форме, то эту форму надо привести в соответствие с законом. Мы это обязаны сделать, и мы это сделаем. На это у нас уйдет, ну, может быть, месяц-два, — сообщил корреспонденту Тюлькин.

О персоналиях политик говорить не стал. Между тем на учредительном съезде в состав политсовета ЦК партии была избрана депутат V созыва Заксобрания Петербурга Ирина Комолова. Она состояла в КПРФ с 1993 по 2012 год и была исключена из организации на фоне внутрипартийного конфликта. Позже Комолова руководила ТИК №60, но в 2025 году не прошла в новый состав. Интересно, что против ее кандидатуры выступил член Горизбиркома Андрей Беляков. Он предложил ей на замену коммуниста Владислава Шаравина, но в итоге место главы ТИК досталось Никите Пунгину, выдвинутому "Единой Россией".

