На берегу Кургальского заказника в Кингисеппском районе нашли нефтепродукты

Сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области выявили в Кингисеппском районе локальное загрязнение нефтепродуктами побережья Кургальского заказника, который является особо охраняемой природной территорией (ООПТ), сообщили 10 апреля в пресс-службе комитета. Профильные службы принимают меры по локализации и ликвидации загрязнения берегов Финского залива.

"В рамках масштабного мониторинга береговой линии Финского залива сотрудниками областной экологической милиции выявлено локальное загрязнение нефтепродуктами в районе береговой линии полуострова Кургальский. <...> Мониторинг проводится ежедневно, работы по очистке берега продолжатся до полной ликвидации", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В ведомстве добавили, что специалисты профильных служб провели работу по очистке береговой линии Кургальского заказника от нефтепродуктов. Они также не выявили факта гибели птиц и рыбы в загрязненном районе побережья Финского залива.

На загрязнение побережья Кургальского полуострова ранее также обратил внимание лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Иван Апостолевский, осмотревший берега Финского залива. По итогам проверки депутат направил обращение к главе региона Александру Дрозденко, председателю Эконадзора Рамиле Агаевой и руководителю Дирекции ООПТ Ленобласти Александру Силуянову с просьбой разобраться в ситуации и привлечь волонтеров к уборке береговой линии Финского залива.

В начале апреля сотрудники комитета Государственного экологического надзора Ленобласти обнаружили скопление нефтепродуктов на береговой линии в районе деревни Логи, которая также находится в Кингисеппском районе.

