Более 2 тысяч человек заявились на праймериз "Единой России"

На праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборах в Государственную думу подали документы более двух тысяч человек, заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Конкурс составляет 5 человек на место. Якушев также отметил, что около 17% заявок на участие в предварительном голосовании оставили ветераны специальной военной операции.

"Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок — от наших героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями," - отметил Якушев.

Около 40% участников предварительного голосования - беспартийные. В случае избрания они обязаны вступить в "Единую Россию". Треть заявок на участие в праймериз поступили от представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, около 20% кандидатов работают в сферах культуры, образования, медицины и социальных услуг. Также секретарь генсовета партии подчеркнул, что каждый пятый зарегистрированный кандидат моложе 35 лет.

В Петербурге на праймериз для участия в думских выборах заявились более 40 кандидатов. Среди них - действующие депутаты "Единой России", сторонники партии и беспартийные.

Регистрация участников предварительного голосования "Единой России" проходит с 11 марта до 30 апреля. Электронное голосование состоится с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов партии на выборы в Госдуму в сентябре 2026 года утвердят в конце июня.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру