Депутат Егорова пошла на праймериз в Госдуму по округу Дмитриевой

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Герой России Любовь Егорова подала документы на партийные праймериз, сообщили 13 апреля в региональном отделении партии. Егорова подала заявку на выборы в Госдуму по 217-му одномандатному округу. Сейчас этот округ в нижней палате представляет депутат Оксана Дмитриева.

"Не первый созыв я работаю в Законодательном собрании, и петербуржцы мне доверяют представлять их интересы. Много было сделано за это время, но предстоит еще больше. Надеюсь на поддержку петербуржцев и возможность дальше работать на благо любимого города", — цитируют Егорову в партии.

Депутат намерена баллотироваться в Заксобрание Петербурга от 22-й региональной группы кандидатов. Последние два созыва Егорова избиралась по 22-му одномандатному округу, в состав которого входит часть Фрунзенского района.

Егорова избиралась в Заксобрание четыре раза подряд. Она является депутатом IV, V, VI и VII созывов ЗакСа. Впервые она прошла в городской парламент от КПРФ в 2007 году. С 2011 года она состоит во фракции "Единой России". Членом партии она стала в 2012 году.

В территорию 217-го округа входят Фрунзенский и Колпинский районы, а также часть Центрального района. В середине марта Дмитриева сообщила "Ведомостям", что планирует баллотироваться по 217-му округу Петербурга от партии "Новые люди". Она избирается в нижнюю палату парламента по этому округу с 1999 года.

Праймериз "Единой России" стартовали 11 марта. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование пройдет до 30 апреля, сами праймериз продлятся с 25 по 31 мая. Узнать, кто и по какому округу собирается выдвинуть свою кандидатуру, можно с помощью интерактивной карты от ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: "Единая Россия"