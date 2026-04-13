Глава МО "Георгиевский" Жолдасов подался на праймериз по 22-му округу

Участником предварительного голосования "Единой России" стал глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов, сообщили 13 апреля в пресс-службе партии. Он намерен побороться за место в Законодательном собрании от 22-го избирательного округа. Сейчас эту территорию представляет депутат Любовь Егорова.

"В 2020 году на базе муниципального округа Георгиевский был создан первый и единственный в Петербурге муниципальный центр межнационального и межконфессионального согласия "Зов земли". <...> Надеюсь, что те идеи и начинания, которые мы заложили в муниципальном округе Георгиевский, найдут свое отражение уже на региональном уровне", - приводят слова Жолдасова в пресс-службе партии "Единой России".

Границы МО "Георгиевский" находятся на территории 22-го округа. Отметим, Егорова также подала заявку на праймериз для участия в выборах в ЗакС от 22-й региональной группы кандидатов. Она баллотировалась от 22-го округа два срока подряд. Кроме того, она подала заявку на праймериз по выборам депутатов Государственной думы.

Жолдасов пришел на работу в муниципалитет в 2005 году. Сначала он занимал должность помощника депутата муниципального совета, а в сентябре 2019 года избирался в совет от партии "Единая Россия". В сентябре 2024 года Жолдасов стал главой муниципалитета.

В начале марта Жолдасов принял участие в муниципальной премии "Служение". Представлять Петербург он решил с проектом "Зов Земли". В день открытия народного голосования вице-губернатор Борис Пиотровский призвал поддержать Жолдасова на премии "Служение".

Праймериз стартовали 11 марта. Узнать, кто и по какому округу собирается выдвинуть свою кандидатуру, можно с помощью интерактивной карты от ЗАКС.Ру.

