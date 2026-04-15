Костров собрался на выборы в ЗакС

Лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров сообщил 15 апреля в социальных сетях о желании участвовать в сентябрьских выборах. В беседе с ЗАКС.Ру общественник уточнил, что с наибольшей степенью вероятности выдвижение произойдет от "Справедливой России".

— Думаю, что 99% "Справедливая Россия", а 1% — что мир перевернется <...> и мне придется идти во все тяжкие и собирать подписи. Но, я думаю, подписи — это не проблема, потому что меня люди знают, — заявил Костров.

Выдвигаться активист намерен в Законодательное собрание, но "может быть и больше", заявил он корреспонденту, имея в виду Государственную думу. "Нам нечего терять", — добавил он.

Предстоящая избирательная кампания для Кострова будет далеко не первой. В 2024 году он собирался бороться за места в трех муниципалитетах на территории Центрального района, однако до выборов допущен не был. В 2021 году он подавал документы на выборы в ЗакС по одномандатному округу № 2, а в 2019 году выдвигался в МО "Смольнинское".

